Moeten er nog paaltjes zijn? "Reflecterende paaltjes om wildparkeren tegen te gaan"

"Op het openbaar domein kan je niet zomaar wildparkeren, en ter hoogte van Veltem-Beisem gebeurde dat regelmatig", zegt Carla Cox van Wegen en Verkeer. "We hebben van buurtbewoners heel wat klachten gekregen over wildparkeren en automobilisten die er kwamen keren. De reflecterende paaltjes moeten dat nu ontmoedigen." Voor de zekerheid is er om de meter een paaltje geplaatst zodat auto's er zeker niet meer tussendoor kunnen.