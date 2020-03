Nieuwe polikliniek AZ Delta in Roeselare getest en goedgekeurd

De nieuwe polikliniek is maar één onderdeel van een omvangrijke verhuis. Het nieuwe ziekenhuis is een blok dat op grondgebied Oekene en Rumbeke is gebouwd. De officiële opening van campus Rumbeke is op 15 maart. Vanaf 21 april zullen de afdelingen in verspreide slagorde verhuizen. Het sluitstuk wordt de verhuizing van geriatrie en psychiatrie op 28 april. Dan zullen alle nieuwe gebouwen van AZ-Delta in gebruik genomen zijn.