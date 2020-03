Vijf argumenten om de volksjury af te schaffen

Een assisenproces is ook gesneden brood voor de media en sociale media. Voor mij is dit lijkenpikkerij. Nog niet zo lang geleden heeft Eén er met “De Twaalf” zelfs een zondagse televisiereeks aan gewijd. Die reeks was voor mij volledig overbodig, want een maand ervoor kregen we al elke avond een aflevering van de Pokemonmoord te zien in het journaal. Alleen was deze moord helemaal geen fictie.