Scheldebrug in Temse maanden afgesloten door wegenwerken

Het voorbije jaar werd al veel gewerkt aan de Scheldebrug, toen kon het verkeer nog door. Nu moet al het verkeer via de nieuwe Scheldebrug rijden. “Op de nieuwe Scheldebrug moet het verkeer in beide richtingen over een versmalde rijstrook rijden,” vertelt Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg.

“We proberen de hinder te beperken", legt Peelaerts uit. "We voeren de werken bewust nu uit tijdens de krokusvakantie en binnenkort tijdens de paasvakantie. Ook zullen verschillende aannemers tegelijkertijd werken op de brug." Er komt ook een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.