Schoolfobie: wat als je kind niet naar school durft?

In deze podcast proberen we het fenomeen verder te ontrafelen. Wat zijn de oorzaken van schoolfobie? Hoeveel jongeren hebben er last van? En nog belangrijker: hoe lossen we het op? We vinden antwoorden bij jongeren met schoolangst, maar ook bij Hilde Sijmons, kinder- en jeugdpsychiater, en bij Heidi Adriaensen, maatschappelijk werker bij het CLB, het centrum voor leerlingenbegeleiding. We gaan langs bij psycholoog Gino Ameye in De Kaap, een psychiatrisch dagcentrum voor jongeren met schoolangst, en bij Muriel Meskens, leerkracht in "Robert Du Bois", een Franstalige school in Brussel voor leerlingen die niet meer naar school durven.