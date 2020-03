Sonja verkoopt na 44 jaar haar volkscafé in Vilvoorde

Sonja wijt de achteruitgang van de cafés aan de alcoholcontroles, inwijkelingen die niet op café gaan en de komst van de smartphone. "Mensen komen niet meer buiten en alles verloopt via de gsm. Ik heb ooit mandjes gezet om de gsm's in te leggen terwijl ze hier op café zaten. Dat heeft welgeteld één week geduurd. Mensen drinken ook veel minder op café, de boetes zijn erg zwaar voor wie dronken rijdt. Er zijn hier in de wijk Broek ook veel allochtonen komen wonen, die zie je hier niet. Ze komen tot vijftig keer op een dag voorbij, zeggen vriendelijk goeiedag, maar ze komen niet binnen om iets te drinken. Als het café en het gebouw verkocht zijn dan verhuis ik naar het centrum van Vilvoorde", besluit Sonja. Volgens geruchten zou productiehuis Woestijnvis het café willen kopen. Of het moet dienen als bedrijfskantine, opnameset of voor evenementen is niet duidelijk.