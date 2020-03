118 Belgen in quarantaine op hotel in Tenerife: "Lunchpakket was meteen ook het avondeten, want dat was niet voorzien"

"Alle poorten zijn gesloten, dus we kunnen niet naar buiten. Het personeel draagt ook mondmaskers." Maar volgens Van Poucke is het op dit moment rustig in het hotel: "Ik denk dat er meer paniek is thuis dan in ons hotel."

De dokters zouden op dit moment ook in het hotel zijn: "Iedereen moet terug naar zijn kamer en daar moeten we wachten zonder eten." Van Poucke heeft toch wel kritiek op deze aanpak. Ze vindt dat er totaal geen organisatie is omdat er ook per verdieping kan worden gewerkt in plaats van iedereen meteen naar zijn of haar kamer te sturen.