Trump in India: "Onrechtstreeks legitimering van beleid van Indiase premier Modi"

Maar er spelen ook grotere geopolitieke belangen. Zo loopt Washington vandaag niet meer zo warm voor Pakistan, nochtans een traditionele bondgenoot in de regio. Dat heeft volgens Jonathan Holslag te maken door de nogal welwillende houding van het Pakistaanse leger tegenover de taliban in Afghanistan, een blijkbaar niet te blussen brandhaard. Bovendien bouwen de Amerikanen hun aanwezigheid in Afghanistan af, waardoor Pakistan minder "nodig" is.

"Geopolitiek is het eigenlijk een evidentie dat Amerika en India samenwerken om wat tegengewicht te bieden tegenover China", weet Holslag. "Maar vanuit Amerika wil dat niet echt lukken, want het is een beetje slaan en zalven: aan de ene kant de banden aanhalen, maar aan de andere kant Modi bekritiseren voor zijn economisch beleid en protectionisme." Bovendien is de Indiase politiek traditioneel ook altijd kritisch geweest tegenover de Verenigde Staten. "Het is allemaal vrij inconsistent en ik denk dat dit een gegeven is waarmee we moeten leren omgaan."