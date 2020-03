Twee Syriëstrijdsters veroordeeld tot 5 jaar cel en 8.000 euro boete, ze verliezen ook hun Belgische nationaliteit

Volgens het federaal parket radicaliseerde de vrouw heel snel, nadat ze veel tijd had doorgebracht met het bekijken van islamistische propaganda op het internet. In de zomer van 2014 vertrok de jonge vrouw naar Syrië, in het spoor van haar echtgenoot, die in september 2013 al vertrokken was. Het koppel sloot er zich aan bij terreurorganisatie Jabhat-an-Nusra, dat later Hayat Tahrir As-Sham werd.