Universiteit Antwerpen vindt maar moeilijk proefpersonen voor nieuw poliovaccin

Het is geen gemakkelijke opdracht om proefpersonen te vinden voor het nieuwe onderzoek van de Universiteit van Antwerpen. "We zoeken mensen die nog nooit het drinkbare poliovaccin hebben gehad. Het probleem is dat in Belgie dan enkel mensen die vanaf 2001 gevaccineerd zijn in aanmerking komen", zegt Katie Steenackers van de universiteit. "Dat betekent dat we vooral mikken op 18- of 19-jarigen. Zij hebben jammer genoeg vaak een drukke agenda en we vragen aan proefpersonen om toch 8 voormiddagen vrij te houden. Meestal haken ze dan af."



Vandaag bestaat er al een inspuitbaar vaccin tegen polio, maar dat heeft een aantal nadelen. "Het gaat om een levend vaccin, dat wil zeggen dat het heel af en toe muteert en zelf de ziekte zal verspreiden. Daarom testen we nu een dood vaccin, waarbij dat niet het geval is", zegt Steenackers. De universiteit voorziet een vergoeding van zo'n 900 euro.

Geïnteresseerden kunnen bellen naar 03 265 2652 of mailen naar CEV@uantwerpen.be