VKW Limburg roept bedrijven op om kalm te blijven

Ook in de Limburgse hogescholen en de universiteit in Hasselt wordt de situatie op de voet gevolgd. UCLL, PXL en de UHasselt hebben geen studenten in de getroffen gebieden in China en Italie zitten. Rond deze tijd zouden enkele studenten van Hogeschool PXL wel naar China vertrekken. Maar dat gaat niet door, zegt Kristien Bauwens van PXL: "Wij hadden een aantal studenten die begin februari naar China zouden gaan, maar die hebben we niet kunnen laten vertrekken." In mei zou ook een grote groep van 20 studenten vertrekken naar Wuhan zelf, waar het coronavirus uitbrak. En ook dat ligt moeilijk. "Da's pas in mei, nog ver, maar ze zouden op dit moment moeten starten met de voorbereidingen, in samenwerking met de bedrijven en dat is op dit moment onmogelijk."