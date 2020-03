Studie Universiteit Gent: "Vlaamse jongeren slapen te weinig én te slecht"

Genoeg slapen is nodig om het goed te doen op school. Het helpt om gezond te blijven, niet alleen lichamelijk maar ook psychologisch. Slaaptekort kan ook op lange termijn een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten, overgewicht, diabetes en depressie. Het gevolg is dat jongeren het slaaptekort proberen in te halen in het weekend en tijdens vakanties. En dat heeft eigenlijk weinig zin want zo raakt het slaapritme helemaal in de war. Regelmaat en routine werken veel beter.