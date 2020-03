Waarom hadden we drie stormen na elkaar, en waarom blijft het zo hard waaien?

Dat we drie weekends na elkaar een storm hadden in België, is iets wat zelden gebeurt, maar een unicum is het niet. Het is van november 2009 geleden dat we nog eens drie stormen in twee weken tijd hebben gehad, toen in november, zegt weerman David Dehenauw. Toen ging het dus om herfststormen, nu gaat het om winterstormen.

Dat ons weer helemaal geblokkeerd zit, heeft alles te maken met de straalstroom, een sterk windveld op grote hoogte. Die ligt er het hele jaar door, maar is momenteel heel sterk en verandert daardoor amper van vorm en richting, en dat komt dan weer omdat een grote massa koude lucht boven de noordpool botst met warme subtropische lucht boven de Atlantische Oceaan, zegt Fabian Debal van het KMI.