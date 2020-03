Waarom apen ervoor kiezen alleen te drinken: een samenspel tussen twee hersendelen

In de beide scenario's ontdekten de onderzoekers in de neuronale activiteit duidelijk verschillende patronen in de interactie tussen de amygdala, een relatief primitief deel van de hersenen, en de mediale frontale cortex, een gebied waar meer weloverwogen gedachten hun oorsprong vinden.

Als de apen vrijgevig of pro-sociaal waren, waren de interacties tussen deze delen van de hersenen sterk gesynchroniseerd en vonden ze plaats aan dezelfde snelheid. Als de apen anti-sociaal waren, werd deze synchroniciteit duidelijk onderdrukt.

De onderzoekers ontdekten dat ze die verschillen in de synchroniciteit van de interacties tussen de hersendelen konden gebruiken om te voorspellen welke beslissing de apen hadden genomen: ze moesten alleen maar naar de neuronale gegevens kijken.

"We hebben een uniek kenteken gevonden van neurale synchroniciteit dat weerspiegelt of er een pro-sociale of anti-sociale beslissing werd genomen", zei Steve Chang, de senior auteur van de nieuwe studie en een assistent professor psychologie en neurowetenschappen bij Yale.

Chang en zijn team vonden in de hersenen tijdens het nemen van beslissingen ook nog andere sleutelkenmerken die verschillend waren. Zo werden bijvoorbeeld de neuronale interacties op een bepaalde frequentie uitgezonden als de dieren pro-sociaal waren, en op een andere frequentie als ze anti-sociaal waren. Die frequentie werd bepaald door het deel van de hersenen waarin er neuronen vuurden - een signaal afgaven.

"We weten allemaal dat er individuele verschillen bestaan in het niveau van vrijgevigheid", zei Chang. "Misschien had [de vrek] Scrooge geen hoge niveaus van synchroniciteit."

De studie van de onderzoekers van Yale is verschenen in Nature Neuroscience. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Yale University.