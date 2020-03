Weduwe Kobe Bryant sleept helikopterfirma voor rechter voor nalatigheid en het onnodig nemen van risico's 

Het is nog steeds niet duidelijk wat het helikopterongeval veroorzaakt heeft. De onderzoekers vonden tussen de brokstukken alvast geen bewijs dat de motor het heeft laten afweten. Het kan mogelijk nog maanden duren voor de precieze oorzaak van het ongeluk is gevonden. De helikopter, een Sikorsky S-76B, had geen zwarte doos aan boord.



Vijfvoudig NBA-kampioen Kobe Bryant kwam op 26 januari om het leven toen zijn helikopter neerstortte in de heuvels rond het Californische Calabasas. Het gezelschap was onderweg naar de Mamba Academy, het sportcentrum van de NBA-vedette. Op het moment van de crash hing er een dichte mist.



Gisteravond was er in het Staples Centre in Los Angeles, de thuisbasis van Bryants voormalige club LA Lakers, een herdenkingsplechtigheid. 20.000 fans daagden op, onder de aanwezigen ook andere basketbal-legendes zoals LeBron James, Shaquille O'Neal en Michael Jordan (foto), die in tranen uitbarstte. De zangeresssen Beyoncé en Alicia Keys traden op. Bryants weduwe nam zelf het woord tijdens de plechtigheid.