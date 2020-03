Woonwagenbewoners Deurne starten petitie omdat ze terrein moeten verlaten: "Steek ons in een huis en wij gaan dood"

Vrijdag besliste het Antwerpse stadsbestuur dat de woonwagenbewoners hun terrein aan de Krijgsbaan, naast warenhuis Makro in Deurne moeten verlaten. Ze moeten wijken voor een park: Park Groot Schijn. Dat ligt naast hun terrein en wordt uitgebreid. Ze krijgen daarvoor 3,5 jaar de tijd.

Godelieve Haes woont al 38 jaar op het woonwagenpark in Deurne. Zij is er het hart van in. " Vroeger trokken wij rond van de ene gemeente naar de andere. Toen mochten we altijd maar 24 uur blijven staan. Je kan je voorstellen hoe blij wij destijds waren toen we hier wel mochten blijven. Ik sta hier intussen 38 jaar. Wij zijn hier destijds aangekomen met 24 gezinnen, nu zijn we al met 50, kinderen en kleinkinderen incluis."

"Wij willen hier niet weg want dan moeten we weer rondtrekken van het ene terrein naar het andere. Want niemand wil ons. Onze kinderen moeten dan constant van school veranderen maar die hebben hun vriendjes hier en willen ook niet meer weg. We zijn 2020, zo kan je toch niet met mensen omgaan", aldus nog Godelieve.

Lees verder onder de foto.