Zangeres Duffy doorbreekt de stilte: "Ik werd enkele dagen vastgehouden, gedrogeerd en verkracht"

Vanavond heeft ze op Instagram laten weten hoe dat komt. "Ik ben verkracht, gedrogeerd en enkele dagen vastgehouden", schrijft ze. "Ik heb het overleefd. Het herstel heeft een tijd geduurd. Er is geen gemakkelijke manier om het te zeggen."

Ze heeft naar eigen zeggen bewust wat haar overkomen is, niet gebruikt in haar muziek. "Ik wilde de wereld de tristesse in mijn ogen niet tonen", schrijft ze. "Hoe kan ik recht vanuit mijn hart zingen als mijn hart gebroken is?" Intussen schijnt voor haar de zon terug. "Ik ben oké en veilig nu."