23 kampeerders aan methodeschool in Sint-Truiden: "We maken soep en helpen elkaar"

Oma Chantal is er ook bij om haar kleindochter te kunnen inschrijven. "Het is heel zwaar, maar gelukkig is het best gezellig. We maken samen soep en strekken de beentjes in de turnzaal." Ze wisselt af, haar schoonzoon slaapt 's nachts in zijn paardenvrachtwagen voor de deur. "Maar er zijn ook mensen die binnen op de luchtmatras slapen. We helpen elkaar, het valt wel mee."