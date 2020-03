Kritiek op Aalst Carnaval zomaar wegwuiven, draagt wél bij tot antisemitisme en homofobie 

Steenhout vraagt zich af wat holebi’s moeten “concluderen uit het feit dat Unesco en politici in binnen- en buitenland scherp veroordelen wat er gebeurt wanneer het om Joden gaat, maar het tegelijk blijkbaar acceptabel vinden dat dinsdag, de dag van de "Voil Jeanetten", een hele dag wordt uitgetrokken om elke mogelijke karikatuur van homoseksuelen in de verf te zetten.” Een conclusie die we kunnen trekken uit wat Steenhout beschrijft, is dat er inderdaad zaken zijn die op dit moment meer of minder aandacht krijgen in de grote media.

De vraag naar de correctheid van de “Voil Jeanetten” hoeft echter geen plaats weg te nemen van de kritiek op de Joodse karikaturen. Door de problematiek van de Joodse karikaturen en die van de “Voil Jeanetten” te vergelijken, lijkt er een competitieve spanning te ontstaan tussen verschillende minderheidsgroepen, maar zulke argumenten brengen ons geen stap verder. Het is een goede vraag waarom het ene meer politieke aandacht krijgt dan het andere, maar het antwoord is niet dat het ene minder problematisch is dan het andere.