Allereerste TGV-toestel mag met pensioen

De TGV 01, zoals de officiële naam luidt, werd in december al uit commerciële dienst genomen, met bijna 13,5 miljoen kilometer op de teller, maar het krijgt nu nog een laatste publieke "adieu" in Parijs en Lyon. De TGV 01 rolde in juni 1978 van de band bij producent Alstom in Belfort, in het oosten van Frankrijk.

De trein werd eerst ingezet voor testritten, en vervoerde vanaf 1981 ook passagiers, tussen de hoofdstad Parijs en de zuidoostelijke stad Lyon. Op 14 december vorig jaar ging de hogesnelheidstrein met pensioen, na een rit tussen Parijs en Rijsel. Op de teller stonden toen 13.478.014 kilometer, wat overeenkomt met 335 toertjes rond de aarde.

Nu komt er nog een publiek afscheid van "Patrick", zoals TGV 01 ook werd genoemd, een verwijzing naar de zoon van de eerste bestuurder. De hogesnelheidstrein zal op 29 februari en 1 maart te zien zijn in Parijs (gare de Lyon), en op 7 en 8 maart in Lyon (gare de Lyon-Perrache). Nadien wordt het een museumstuk.