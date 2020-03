Belgische staat is 10 kinderen in Syrië nog geen dwangsommen verschuldigd

De Belgische staat is de tien kinderen van IS-strijders die in het Syrische vluchtelingenkamp Al-Hol bevinden nog geen dwangsommen verschuldigd. Dat heeft de dwangsommenrechter dinsdagavond beslist. De Brusselse kortgedingrechter besliste in december dat de kinderen de nodige documenten moesten krijgen om naar België te kunnen reizen en legde dwangsommen op van 5.000 euro per dag vertraging en per kind.