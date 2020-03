Beverdam in Tremelo verlaagd: “Geen wateroverlast meer en bevers blijven beschermd”

De beverdam in de Vijversbeek in Tremelo is verlaagd. De provincie Vlaams-Brabant wil zo zorgen voor een normale afvoer van het beekwater en minder wateroverlast. De dam werd gebouwd door bevers, een beschermde diersoort. Daarom werd er besloten hun dam en burcht niet volledig te verwijderen. “Zo hebben we geen wateroverlast, maar blijft de bever toch beschermd”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Waterlopen en Dierenwelzijn.