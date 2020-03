Buurtbewoners "slechtste straatje van Muizen" zijn erbarmelijke staat wegdek beu: "Ze zeiden dat geld op was"

Niet alleen de bolle weg ergert Anita, maar ook het gebrek aan riolering. “Al het vuile water komt gewoon in de beek terecht. Sommige septische putten werken niet zoals ze moeten. Dat wil dus zeggen dat, heel oneerbiedig gezegd, de strontjes komen bovendrijven in de beek.”

De stad Mechelen zegt dat ze de Willendriesstraat in Muizen wel degelijk gaan vernieuwen in de loop van volgend jaar. Mechelse schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen): “We hebben middelen voorzien voor de heraanleg, maar Infrabel zit ook nog met een aantal werken iets verderop in de straat. Ik heb beslist om de werken op elkaar af te stemmen, want het zou zonde zijn de weg aan te leggen om nadien er terug werfverkeer over te sturen.”