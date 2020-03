Nieuwe coronavirus treft wereldeconomie: "Hoe langer deze crisis duurt, hoe groter impact op onze bedrijven"

Het gros van die producten, ruw en afgewerkt, komt ons land binnen via onze havens. Antwerpen en Zeebrugge lieten vorige week al aan VRT NWS weten dat ze dit jaar een gevoelige tik zullen krijgen als gevolg van het coronavirus.

Na zeven dikke jaren van groei, verwacht Antwerpen 7 procent minder containertrafiek van en naar China ten opzichte van recordjaar 2019. Dat zijn 115.000 containers minder. “De impact op de logistieke keten is enorm”, zei Barbara Janssens van Port of Antwerp toen. “De impact is veel groter dan bij SARS in 2002 omdat de Chinese economie nu vier keer zo groot is als toen, en veel meer verbonden met de wereld.”