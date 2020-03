Coronavirus breidt zich uit in Europa: eerste Fransman is overleden, man in Duitsland is in kritieke toestand

Op een persconferentie vanmiddag ging de aandacht naar de overleden man in Parijs en de zwaar zieke man in Amiens. Geen van beiden is blijkbaar in risicogebied geweest (zoals China of Italië). Er is nu een crisiscentrum dat de bron van de besmetting in die regio moet onderzoeken. Het gaat om de nieuwe regio Hauts-de-France, het gebied tussen Parijs en de Belgische grens, een samenvoeging van het vroegere Picardië en Nord/Pas-de-Calais.

Het gaat om de eerste persoon met de Franse nationaliteit die is overleden aan het virus. Eerder was in Frankrijk een bejaarde Chinese toeriste gestorven. In totaal zijn er nu bijna twintig besmettingen in Frankrijk vastgesteld. Meer dan vijf daarvan deden zich voor in een chalet in de Franse Alpen. De bron was toen een Brit die uit Singapore was teruggekeerd en daar een skivakantie hield met vrienden en familie.