Het nieuwe coronavirus: hoeveel mensen zijn besmet, genezen en overleden?

We zetten bovenstaande cijfers even in perspectief: het nieuwe coronavirus is in opmars en media besteden er heel veel aandacht aan, maar dat betekent niet dat het virus gevaarlijker is dan bijvoorbeeld het griepvirus.



Jaarlijks sterven er 40.000 mensen in Europa aan het griepvirus. Dat zijn er alleen al in België 3 per dag. Het nieuwe coronavirus is wel iets besmettelijker dan griep en wie besmet raakt heeft ook iets meer kans om te overlijden. Er is ook nog geen vaccin voor dit coronavirus. Voor de rest lijken de twee virussen heel erg op elkaar, met dezelfde symptomen.