Snuisteren in de kleerkast van oma: de bommastijl is trendy tijdens de modeweken op Instagram

De bommastijl kadert in een bredere, milieubewuste tendens in de modewereld: "Er is een toenemende belangstelling in vintagekledij en duurzame materialen zoals wol. Denk aan oversized kleren, chunky knits (grote gebreide truien, red.) en debardeurs (mouwloze truitjes, red.). Je vindt ze massaal in de winkel, zowel bij luxemerken als grote ketens."

Een tripje naar de grote merken of een tweedehandswinkel is niet per se nodig. Wie goed kijkt in de kleerkast van grootmoeder, kan waarschijnlijk ook daar wel wat hippe kledingstukken vinden om nieuw leven in te blazen.