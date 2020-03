Bernie Sanders schietschijf in laatste debat voor Super Tuesday: "Lot van koploper, anderen willen momentum afremmen"

Hoe ging Sanders om met al de aandacht? "Hij heeft zich vrij kalm gehouden", zegt Soenens. Hij zei: kijk, ik ben geen radicaal. Hij probeerde zich op een rustige manier te verdedigen, met een beetje humor. "Mijn naam wordt hier wel vaak vermeld vanavond, ik ga serieus over de tongen", zei hij ergens tussendoor."

"Dat is natuurlijk het lot van de koploper. Je krijgt aanvallen te verduren van diegenen die je momentum willen afremmen. Maar ik weet niet of het echt gelukt is, al heeft hij wel lastige momenten gehad. De vraag is: willen kiezers dat hakken zien? Als je voortdurend op een ander zijn hoofd zit te timmeren, draagt dat niet bij tot je beeld als vereniger. Ik weet niet of het zo goed is voor het publiek om al dat geruzie te zien op televisie."