Kettingen moeten drijvende autobanden tegenhouden op de Handzamevaart

De politie dacht eerst aan een gedumpt drugslab, maar onderzoek wees uit dat er van drugs geen sprake is. Voor de rest tast de politie in het duister. Dienden de autobanden om de jerrycans te doen zinken? Of waren de jerrycans een soort boeien die de banden moesten doen drijven of de plaats aangeven waar ze gedumpt waren? Het is in elk geval een gevaarlijke vorm van sluikstorten. Daarom moeten de kettingen de drijvende constructies van de sluikstorter tegenhouden. De Vlaamse milieumaatschappij heeft twee kettingen aangebracht, één boven water en één onder de waterspiegel. Die moeten het afdrijven van de banden van de Handzamevaart naar de IJzer tegengaan. De kettingen betekenen ook dat er niet meer kan gevaren worden. Op de handzamevaart zijn soms kajakkers te zien. Het onderzoek naar de sluikstorter of sluikstorters loopt nog.