Doorbraak in astma-onderzoek: eiwit geïdentificeerd dat ernstige ontstekingen veroorzaakt

Ierland heeft een van de hoogste ziektecijfers in Europa voor astma, een veel voorkomende en vaak ernstige ziekte. Hoewel symptomen van milde astma met de huidige therapieën beheerst kunnen worden, blijft de ziekte in haar ernstige vorm moeilijk te behandelen en kan ze zelfs fataal zijn. Het aantal gevallen blijft bovendien gestaag toenemen.

Het team van het Trinity College in de Ierse hoofdstad Dublin, onder leiding van professor biochemie Luke O'Neill, onderzocht de rol die ontstekingen spelen bij astma en ze ontdekten dat het eiwit Caspase-11 ontstekingen kan veroorzaken.

Caspase-11 is een proteïne - een eiwit - dat een belangrijke rol speelt bij de verdediging tegen bacteriën, maar het team ontdekte dat het een schadelijke ontstekingsreactie kan uitlokken als het overactief is. Als dat gebeurt, is de kans groot dat het een van de belangrijkste factoren is bij het veroorzaken van een allergische ontsteking in de longen van astmapatiënten, volgens de onderzoekers.

"Caspase-11 kan de dood van cellen veroorzaken, wat een zeer inflammatoire [tot ontstekingen leidende] gebeurtenis is, aangezien de cellen dan hun inhoud vrij geven, wat weefsels in ons lichaam kan irriteren. We hebben ontdekt dat Caspase-11 een sleutelrol speelt bij ontstekingen in de luchtwegen bij astma. Die veroorzaken de indicaties en symptomen van astma, waarvan moeilijkheden bij het ademen het opvallendst zijn", zei dokter Zbigniew Zaslona, de belangrijkste auteur van de nieuwe studie over Caspase-11.

"Een hele reeks van irriterende stoffen, zoals door de lucht verspreide vervuilende stoffen, bepaalde soorten pollen en huisstofmijten, kunnen de dood veroorzaken van cellen in de longen. Onze studie doet veronderstellen dat Caspase-11 deze schadelijke stoffen bespeurt en ziektes veroorzaakt", zei Zaslona.



"Caspase-11 - of zijn menselijke tegenhanger, Caspase-4 - is nog nooit eerder betrokken bij astma, en dus denken we dat het zeer beloftevol is als mogelijk doelwit voor nieuwe geneesmiddelen om deze veel voorkomende en slopende ziekte te behandelen", voegde professor O'Neill eraan toe.

Als de ontdekking inderdaad tot nieuwe behandelingen leidt, zal het ongetwijfeld nog vele jaren duren voor die ook daadwerkelijk ter beschikking komen van de patiënten.

De studie van het team van het Trinity College en collega's van het Beaumont Hospital in Dublin, de Justus-Liebig-Universität Giessen en de Philipps-Universität Marburg in Duitsland is gepubliceerd in Nature Communications. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van het Trinity College Dublin.