Wolvertemse duivenmelker wanhopig: sperwer doodt al zijn duivenjongen

Ook van collega duivenmelkers uit de buurt, hoort Bert gelijkaardige verhalen. "Zij vertellen me dat ook hun jaarlingen of oudere duiven slachtoffer zijn geworden van de sperwer. Heel tragisch want we stoppen heel wat tijd in die wedstrijden. Je zal zien, net als je een goed prijsdier hebt, of eentje waarin je gelooft, is de sperwer ermee weg." De sperwer is een beschermde diersoort, en dus mag er niet op gejaagd worden. Voorlopig zit er dus niets anders op dan hopen, dat de duiven hem snel genoeg af zijn.