Extra parkeerplaatsen voor zorgverleners in Scherpenheuvel-Zichem

Het is een bekend probleem: thuisverplegers of dokters hebben het, zeker in drukke centra, moeilijk om een parkeerplaats te vinden. Soms moeten ze fout parkeren of betalend parkeren, zonder garantie dat ze binnen de betaalde tijd terug zijn. Het overkomt ook geregeld Annelies Ooms. Zij is thuisverpleger en gemeenteraadslid voor N-VA in Scherpenheuvel-Zichem. Ze kaartte het probleem in de gemeenteraad aan.