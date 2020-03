Extra veiligheidsmaatregelen in Gent voor wedstrijd AA Gent-AS Roma

Morgen speelt AA Gent tegen AS Roma in de Ghelamco Arena in Gent. Hiervoor worden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Vorige week werd de heenwedstrijd in Rome gespeeld. Toen werd er speciaal voor de supporters van Gent apart openbaar vervoer voorzien naar het stadion. AA Gent zal dit nu ook doen voor de Italiaanse club. “Het is de eerste keer dat we met de tegenstander afspraken kunnen maken rond het vervoer van en naar het stadion”, zegt veiligheidsadviseur Dirk Piens. De supporters zullen van de Korenmarkt met de tram vervoerd worden naar het UZ en vanaf daar begeleid worden door de politie naar het stadion.