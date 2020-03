Hoogstraten schakelt bewakingsfirma in tegen overlast in transportzone Meer

Elke nacht staan tientallen vrachtwagens illegaal langs de straten in de transportzone geparkeerd. Veel vrachtwagenchauffeurs rusten er wat uit nadat ze de grens met Nederland zijn gepasseerd, maar ze laten ook heel wat zwerfvuil en zelfs uitwerpselen achter.

Er komt nu een parkeer- en stilstandverbod. Omdat het niet haalbaar is om daar 's nachts permanent een politiepatrouille in te zetten, wordt er een bewakingsfirma ingezet, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft): "De bewakingsagenten hebben uiteraard niet dezelfde bevoegdheden als de politie, maar ze kunnen overtreders wel attent maken op hun fouten. Het is de bedoeling om nu cijfers te verzamelen, zodat we later hulp kunnen vragen aan de Vlaamse of zelfs de federale overheid, want wij zitten wel met de overlast maar het is niet onze taak om het oplossen."

De bewakingsfirma zal nu om te beginnen als test één maand ingezet worden.