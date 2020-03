Gezin uit Halle ook vast in 'corona-hotel' Tenerife: "Hopelijk mogen kindjes toch in zwembad"

Intussen is het gezin de kamer wel al uitgegaan. "We zitten hier met twee kleine kindjes. Die kan je niet eeuwig bezighouden met de iPad of een boekje. Bovendien zien we de andere gasten ook druppelsgewijs naar buiten komen. Er wordt ons voorlopig niet gevraagd om terug naar de kamer te keren." Dus nu is het voor het gezin afwachten, en wat genieten van de zon. "Het is niet duidelijk of we nu het zwembad in mogen of niet. De kindjes zouden dat fantastisch vinden. Maar ook daarvoor is het nog even afwachten. "