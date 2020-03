"Had me toch laten zitten waar ik zat. Ik zat daar zo goed!"

Nauwelijks enkele seconden oud, maar dat weerhield de piepjonge Isabela Pereira de Jesus er niet van om de omstanders die bij haar geboorte aanwezig waren, of was het alleen de verloskundige, een vernietigende blik toe te werpen. Alsof ze wilde zeggen: "Vandaag word ik geboren en men heeft nog niet eens voor een gepaste feestoutfit gezorgd." Althans, zo zag fotograaf Rodrigo Kunstmann het alvast toen Isabela het levenslicht zag in een ziekenhuis in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Hij deelde de foto op Facebook die onmiddellijk viraal ging.