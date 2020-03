Museum voor Schone Kunsten in Gent start infocampagne over corona bij van Eyck-tentoonstelling 

"In overleg met de dienst noodplanning van de stad Gent afficheren we in het museum een aantal preventieve maatregelen", zegt directeur Johan De Smet. "We roepen zowel medewerkers als bezoekers op om bijvoorbeeld voldoende de handen te wassen. Ook bevelen we aan om contact met andere bezoekers te vermijden." Het MSK staat in voortdurend overleg met de stadsdiensten en met de federale overheidsdienst Volksgezondheid. "Als het nodig is, nemen we bijkomende maatregelen maar dat is nu nog niet aan de orde", benadrukt De Smet.

