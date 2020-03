Schoorsteen komt los en valt op straat in Gent

De bewoner van het huis had een dagje vakantie en lag wat uit te slapen toen hij plots een dreun hoorde. " Toen ik naar buiten keek zag ik de brokstukken op straat liggen. Wellicht hebben de stormen van de voorbije dagen en weken de schoorsteen instabiel gemaakt en dan is één windstoot voldoende om naar beneden te donderen." Bjorn is opgelucht dat er niemand gewond is geraakt door de val van z'n schoorsteen. "Het is Krokusvakantie en normaal gezien passeren hier alle dagen veel schoolkinderen, maar nu was er geen volk op straat. "