Eerst Kris Peeters, nu Gwendolyn Rutten: waarom is de Open VLD-voorzitster de nieuwe schietschijf van N-VA?

Bij Open VLD waren ze kwaad en maakten ze zelf een filmpje met krantenkoppen van “gebroken N-VA-beloftes”. Gaande van het beloofde Vlaams minister-presidentschap van De Wever tot het “nooit regeren met PS”. Ook de humanitaire visa uitgereikt via N-VA-gemeenteraadslid Kucam kwamen er bovenop. Bij Open VLD voegen ze eraan toe dat ze nog veel meer “loze N-VA-beloftes” hadden kunnen opsommen.

De Vlaamse liberalen vragen zich af of “panta rhei”, alles is in beweging, alleen geldt voor N-VA. Iedere partij mag veranderen van gedachten, vinden de Vlaamse liberalen. Ze wijzen er ook op dat de zesde staatshervorming er nog niet was toen het tien jaar oude interview werd opgenomen en dat die staatshervorming het zwaartepunt al bij de gewesten legt (als we even geen rekening houden met de sociale zekerheid).

Volgens de Open VLD-top is daarom in 2013 op een congres gekozen voor samenwerkingsfederalisme en is het confederalisme uit het partijprogramma geschrapt.