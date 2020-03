Virusfilm uit 2011 maakt comeback op iTunes: waarom zijn zulke verhalen populair in tijden van corona?

""Contagion" is de meest recente virusfilm van een grote regisseur en met een sterrencast", zegt Verheyen. "Onder anderen Matt Damon, Kate Winslet en Gwyneth Paltrow spelen mee. Het personage van Paltrow is zelfs de allereerste patiënt, patient zero. De film is vrij realistisch. Er wordt veel in vergaderd over hoe ze het virus moeten aanpakken, zoals nu ook gebeurt bij het coronavirus. Bovendien geraakt het personage van Paltrow besmet in Hongkong, dus ook geografisch is de gelijkenis groot."