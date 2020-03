Jobstudente kippenkraam die overvallers hielp krijgt werkstraf van 120 uur

Uitbater Stijn Ameye is blij dat de zaak nu eindelijk achter de rug is. "We hebben veel schade geleden door de overval. De buit hebben we nooit teruggezien en we zijn een tijdje gesloten gebleven om alles te verwerken. Ook in onze omzetcijfers hebben we dat nog een tijdje gevoeld. Vooral voor mijn vrouw, die toen in de winkel stond, is het psychologisch heel zwaar geweest. Om die reden is ze intussen ook gestopt met in het kraam te werken."

De twee overvallers zijn minderjarigen die al meermaals in aanraking zijn gekomen met de jeugdrechter. Een derde man, die chauffeur had gespeeld, is een meerderjarige vriend. Ook de chauffeur kreeg - net als de jonge vrouw - een werkstraf opgelegd. Als ze die niet uitvoeren, moeten ze twee jaar naar de gevangenis.