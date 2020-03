Jeugdcafé Patjelli in Eeklo opnieuw open: “Jongeren moeten kunnen uitgaan”

Jeugdcafé Patjelli mag dit weekend terug open. Het café moest op bevel van de burgemeester twee weekends dicht door overlast. De buurtbewoners klaagden onder meer over wildplassers. Maar vanaf nu gaan de uitbaters een bewakingsdienst inschakelen om de rust buiten te behouden. “Op die manier vermijden we overlast en houden we het doenbaar voor iedereen”, vertelt Vandevelde.



Er zijn ook nieuwe afspraken gemaakt die de klachten van de buren moeten beperken. Zo is het de bedoeling dat de uitbaters de feestgangers bewust maken over de klachten die er zijn. “Ik ga dat goed opvolgen, maar het moet geen heksenjacht worden. Jongeren moeten nog kunnen uitgaan”, zegt burgemeester Vandevelde.