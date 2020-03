Bende van Nijvel-journalist Guy Bouten zelf ondervraagd over nieuw boek: "Ik ben niet bang om namen te noemen" 

Guy Bouten heeft in het dorpje in de Pyreneeën waar ex-rijkswachter en ooit Bende-verdachte Madani Bouhouche is gestorven, geschriften van de man gevonden. Volgens Bouten zijn dit zijn memoires en het bewijs dat hij de overvallen mee organiseerde.

"Het was een groep van verschillende mannen die overal wapens verzamelden en verstopten. Al de namen staan in mijn boek, van Cocu tot Destaercke, de gezichten komen soms letterlijk overeen met de bekende robotfoto's van de Bende van Nijvel. Een nieuwe naam is de Brugse huurling die vaak in Congo actief was Roger Beuckels, bijgenaamd "de Gitane, de zigeuner". "Begin jaren 80 woonde Beuckels in Vlaams-Brabant en Brussel, hij leefde toen vaak erg marginaal in caravans in onder meer Neerijse, Hoeilaart en Dilbeek. "

Wie er achter de Bende zit en hen de opdracht gaf is duidelijk voor Bouten: "Het is majoor Bougerol. De man leeft nog steeds en zou ook een dossier hebben bij een notaris waarin heel wat namen en wandaden van hooggeplaatste personen zitten. Hij zit in een rolstoel en is oud, maar zou steeds een wapen bij de hand hebben. Hij organiseerde volgens mij de Bende van Nijvel met medeweten van de toenmalige baas van de Staatsveiligheid, Albert Raes. Zij werkten volgens mij in opdracht van de Amerikaanse CIA en de toenmalige Amerikaanse minster van Buitenlandse Zaken kolonel Haig."