Komt annulatieverzekering tussen bij reis naar coronagebied?

"De annulatieverzekering komt enkel tussen als Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geeft voor de bestemming. Dat is nu het geval voor China en 11 steden in Noord-Italië. Uiteraard moet de reis al geboekt zijn voordat het negatieve reisadvies er was", zegt Smagghe.

Als je dus een reis geboekt hebt naar Tenerife en je wilt die annuleren, komt de reisverzekering niet tussen, want voor Tenerife is er geen negatief reisadvies. Mensen die geboekt hadden in het hotel dat nu onder quarantaine staat in Tenerife, kunnen in de eerste plaats bij hun reisagent terecht.