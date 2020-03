Luchtvaartsector vreest voor grootste financiële crisis in jaren door coronavirus

"Het is nog niet mogelijk om te bepalen wat de exacte impact van de huidige ontwikkelingen zal zijn op de winst”, zegt de luchtvaartmaatschappij. Op dit moment staan 13 langeafstandstoestellen van de maatschappij aan de grond in Duitsland.



Lufthansa is ook het moederbedrijf van Brussels Airlines. De Belgische luchtvaartmaatschappij vliegt niet naar China, maar het is niet uitgesloten dat nu het coronavirus meer en meer opduikt in Europa, ook de Europese markt gevolgen zal ondervinden. Welke maatregelen Brussels Airlines kan treffen, is nog niet duidelijk. Maar de maatschappij houdt zich naar eigen zeggen wel klaar om beslissingen te nemen als dat nodig zou blijken de komende dagen en weken.