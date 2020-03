Egyptenaren nemen met plechtigheid afscheid van ex-president Moebarak

De manier waarop zijn dood in Egypte verwerkt wordt, staat in fel contrast met de dood van de man die Moebarak opvolgde, Mohamed Mursi. Zijn dood in juni vorig jaar ging bijna onopgemerkt voorbij. Alleen familie was uitgenodigd op zijn begrafenis, die in alle stilte werd gehouden. Mursi werd afgezet door de huidig president Al-Sisi in 2013.