Belgen in hotel in Tenerife wellicht tot 10 maart in quarantaine

Alle gasten in het hotel zijn in quarantaine geplaatst. Ze mogen het hotel niet verlaten, maar kunnen wel naar het restaurant en het zwembad. Volgens reizigster Carine Van Poucke is er gisterenavond nog een medische check-up geweest bij mensen die een hoest hadden.

"Dat maakte wel indruk, want dat was een totaal ander medisch team dan de eerste keer. Ze waren van kop tot teen ingepakt. Als ze uit de kamer kwamen waar ze iemand onderzocht hadden, kleedden ze zich volledig om. Ze zeiden ook tegen de mensen die ze onderzochten, "don't touch me" (raak me niet aan)."

Van Poucke denkt dat ze nog wel een tijdje in het hotel zal vastzitten. "Het ziet ernaar uit dat het medische team hier niet te snel zal vertrekken, want er zijn mobiele toiletten geplaatst voor hen buiten. Het is uiteindelijk de regering, die in overleg met het medisch team, zal moeten beslissen wat ze met ons gaan doen."

Er is ook weinig personeel in het hotel aanwezig. De ploeg die gisterenochtend al in het hotel aanwezig was, is niet meer afgelost. "Daarom is alles van bar en restaurant gesloten", zegt Van Poucke. "Van de kuisploeg hebben we enkel een verse handdoek en enkele productjes gekregen. We begrijpen wel dat het onmogelijk is om alle kamers te poetsen."

