Na Twitter-rel tussen N-VA en Open VLD: "Deze wondjes kunnen gaan etteren in de Vlaamse regering"

Twee coalitiepartners die elkaar openlijk op Twitter zo aanvallen. Het deed politicoloog Peter Van Aelst (Universiteit Antwerpen) naar eigen zeggen schrikken. "Sociale media lenen zich meer tot negatievere campagnes. Maar ik schrok ervan dat het komt van twee partijen die samen in een regering zitten. Het is ook geen toevallige tweet met een kwinkslag, het is expliciet mekaar bekritiseren."

Politicoloog Nicolas Bouteca (UGent) ziet een aantal verklaringen. "We zitten in een permanente campagnesfeer, de federale regeringsvorming ligt even stil en misschien komen er nieuwe verkiezingen aan. Dan kan het handig zijn om jezelf te gaan profileren en ik vermoed dat de N-VA de druk hoog wil houden en voor een stuk nog altijd lonkt naar de kiezers van Open VLD."

Maar of dit soort filmpjes kiezers kunnen overtuigen is zeer de vraag, denkt Peter Van Aelst. "Een deel van de achterban zal dit wel kunnen appreciëren, maar de grote meerderheid beschouwt dit weer als politici die spelletjes spelen, campagne voeren en niet bezig zijn met de bezorgdheden van de mensen."