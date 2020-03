Onderzoekers ontdekken een dier dat geen zuurstof ademt

"Het is nog niet duidelijk hoe de parasiet energie opwekt", zei Dorothee Huchon. "Mogelijk onttrekt het die aan de omringende cellen van de vis, of het zou een ander type van ademhaling kunnen hebben zoals zuurstofloze ademhaling, die normaal gezien kenmerkend is voor anaerobe organismen die geen dieren zijn. "

Volgens professor Huchon is de ontdekking enorm belangrijk voor het evolutionair onderzoek.

"Algemeen wordt aangenomen dat organismen in de loop van hun evolutie meer en meer complex worden en dat eencellige organismen of organismen met weinig cellen de voorouders zijn van complexe organismen", zei ze. "Maar hier, recht voor onze neus, is er een dier waarvan het evolutionaire proces het omgekeerde is. Levend in een omgeving zonder zuurstof, heeft het overbodige genen die verantwoordelijk zijn voor de aerobische ademhaling laten vallen en is het een zelfs nog eenvoudiger organisme geworden."

De studie van het team van de Tel Aviv Universiteit en de onderzoekers van de University of Kansas, de Oregon State University en de Université de Montréal is gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Tel Aviv Universiteit.