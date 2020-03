Schoonmaak na Aalst Carnaval kan beginnen: "Ongelofelijk wat wij hier soms vinden en het hotel ligt vol confetti" 

"Ook buiten nemen we ons voorzorgen", voegt Marino Braemt toe. "De blauwe steen aan onze gevel beschermen we met houten palletten. We moeten wel, want we liggen pal in het centrum."

"Bovendien mag niemand van het personeel verlof nemen tijdens carnaval, omdat we iedereen hard nodig hebben", legt Braemt uit. "Onze werking is helemaal anders dan, want bij carnavalisten is het niet 's nachts slapen en overdag de stad in trekken, zoals bij de hotelgasten die we anders hebben. Carnavalisten komen te pas en te onpas een dutje doen, dus daar moeten wij op voorzien zijn."